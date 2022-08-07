مصرع شخص وإصابة متوسطة لآخر إثر سقوط طائرة قرب جديدة المكر

لقي شخص (70 عاما) مصرعه وأصيب آخر (74 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر سقوط طائرة خفيفة كانا على متنها، في كروم الزيتون بين كفر ياسيف وجديدة - المكر في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مركز "حيان" للخدمات الطيبة أن "طواقم حيان للعلاج المكثف وصلت لحادثة سقوط طائرة خاصة بالقرب من جديدة المكر، ووجدت في المكان إصابتين لرجلين".

وأوضح أن "الإصابة الأولى وصفت بالحرجة جدا، لكن بعد محاولات لإنقاذ المصاب تم إقرار وفاته على يد طاقم حيان للعلاج المكثف. ووصفت الإصابة الثانية بالمتوسطة، وتم نقله إلى غرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغرب) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للشرطة فإنه "في حوالي الساعة 8:00 صباحا، تلقت الشرطة بلاغا عن حادث تحطم طائرة خفيفة بالقرب من شارع 70 بالقرب من بلدة المكر، وعليه وصلت قوات الشرطة إلى المكان، إلى جانب قوات الإنقاذ، حيث أعلنت وفاة رجل في المكان فيما نقل آخر للعلاج وهو بحالة متوسطة، والتحقيقات لا تزال جارية".