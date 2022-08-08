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كفر قاسم: أمير فريج ومقداد بدوي في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحادث طرق

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 16:28

كفر قاسم: أمير فريج ومقداد بدوي في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحادث طرق
المصابان من كفر قاسم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

صرحت عائلتا أمير فريج ومقداد بدوي من مدينة كفر قاسم، اليوم الإثنين، أن الشابين في حالة خطيرة إثر إصابتهما بحادث طرق وقع، قبل يومين.

ويرقد المصابان، وهما في في العشرينيات من العمر، في مستشفى "بيلنسون" بمدينة بيتح تكفا.

وأكدت العائلتان أن فريج وبدوي في حالة خطيرة، بعد تعرّضهما لحادث الطرق.

وناشدت العائلتان أهل الخير والدعاء، بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء لهما بالشفاء العاجل حتى يعودا إلى أحضان عائلتيهما بخير وسلامة.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الأحد، أن 207 شخصا، بينهم 70 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 61 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

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#كفر قاسم
#أمير فريج
#مقداد بدوي
#حوادث الطرق
#سيارات

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