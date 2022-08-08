مصرع مسن دهسا في حيفا

لقي مسن مصرعه إثر تعرّضه لحادث دهس في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

ووفقا لمصادر طبية فإن عابر سبيل، يبلغ 81 عاما، لقي مصرعه من جراء دهسه من قبل دراجة نارية في شارع "آبا حوشي" بمدينة حيفا. وأجرى مسعفون ومضمدون من خدمة "نجمة داود الحمراء" الفحوصات للمسن الذي كان ملقى على الشارع، وهو فاقد للوعي في المكان، ويعاني إصابات عدة، ودون علامات تدل بأنه على قيد الحياة، وأقروا وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، واعتقلت سائق الدراجة النارية، وهو شاب (23 عاما) من قرية عسفيا، واقتادته للتحقيق.

وفجر يوم الجمعة الماضي، لقي الشاب يزن رائد زيتاوي من أم الفحم مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة في شارع وادي عارة 65 بالقرب من قرية عرعرة.

70 عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق، أمس الأحد، أن 207 شخصا، بينهم 70 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 61 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

يذكر أن سلطة الأمان على الطرق صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".