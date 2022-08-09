تمديد اعتقال زوجين من باقة الغربية بشبهة التنكيل برضيعهما

مددت محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال زوجين في العشرينات من العمر من مدينة باقة الغربية، بشبهة الاعتداء على رضيعهما والتنكيل به، الأمر الذي تسبب بإصابته بـ"كدمات ونزيف في المخ".

وبموجب قرار المحكمة جرى تمديد اعتقال الأم لغاية يوم غد، الأربعاء، والأب لغاية يوم الخميس.

وصرح ممثل الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية في الشبهات الموجهة ضد الزوجين.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا من مستشفى "هيلل يافيه" في مدينة الخضيرة، عن طفل يبلغ 4 أشهر من باقة الغربية برفقة والديه، وهو "يعاني من كدمات ونزيف في المخ"، وخضع للعلاج في المستشفى.

واعتقلت الشرطة والدي الرضيع للاشتباه في إساءة معاملتهما لرضيعهما والتسبب في إصابته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق وجمعت شهادات وأدلة من الطاقم الطبي واحتجزوا والدي الطفل للاشتباه في ضلوعهما في سوء معاملته والتسبب له بإصابات.

يذكر أن الزوجين نفيا التنكيل بطفلهما، وقالا إن "كل ما ذكر عار من الصحة، فما حصل أن الطفل حصل على طعام غير ملائم له وأغمي عليه، وعلى الفور نقلناه إلى المستشفى".