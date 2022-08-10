اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاسبة قتلة الشهيد موسى حسونة 

شارك العشرات، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية في مدينة اللد، وذلك للمطالبة بمحاسبة قَتلة الشهيد موسى حسونة (31 عامًا)، ابن المدينة الذي استشهد جرّاء إصابته برصاص مستوطن، خلال أحداث أيار/ مايو عام 2021.

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وبرزَت خلال الوقفة، مشاركة عائلة الشهيد، بالإضافة إلى اللجنة الشعبية في اللد، ونشطاء من المدينة وخارجها. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الوقفات التي تنظَّم كل شهر، وذلك للضغط من أجل محاسبة قتلة الشهيد حسونة، الذين لم يحاسبوا بعد.

("عرب 48")

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات كُتِبت عليها شعارات تطالب بمحاسبة القتلة، من قبيل؛ "لن نستسلم"، و"نتذكر موسى"، و"ظلام السجن حتمًا سيزول الحرية للأسرى والأسيرات"، و"كل السلاح معهم بس الحق والمفتاح معنا".

كما رُفعت صور الشهيد حسونة، في حين رفعت طفلة الشهيد حسونة صورته، التي كُتب عليها: "يا أغلى وأحن أب بالعالم".

("عرب 48")

وقالت عضو بلدية اللد، فداء شحادة لـ"عرب ٤٨": "سنستمر في (تنظيم والمشاركة في) الوقفات، وذلك للمطالبة والضغط على قتلة موسى، لأنه لا يعقل أن القاتل حر طليق حتى اللحظة ولا يوجد رادع له".

("عرب 48")

وأضافت: "بالإضافة إلى الوقفة، هتفنا ورفعنا شعارات مناصرة لغزة لأنه قبل عدة أيام، ارتُكبت مجازر بحق الطفولة والإنسانية في قطاع غزة".

("عرب 48")