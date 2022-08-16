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أعمال تخريب في مدرسة باللد

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 16:02

أعمال تخريب في مدرسة باللد
جانب من الاعتداء على ممتلكات المدرسة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعرضت المدرسة الثانوية التكنولوجية "عتيد" في اللد لاقتحام وأعمال تكسير وتخريب لممتلكات وأجهزة يستخدمها الطلاب، من قبل جناة مجهولين، الليلة الماضية.

وقال أحد المعلمين إنه "اليوم، وصلنا أن مدرسة عتيد التكنولوجية تم اقتحامها وتخريب الممتلكات فيها. اقتحام المدرسة وتخريبها سجل أسود يسجل في مجتمعنا العربي اللداوي وينضاف إلى سلسلة طويلة من اقتحام المدارس وتخريبها".

وهذه ليست المدرسة الأولى التي تتعرض للاقتحام والتخريب، في الآونة الأخيرة، فقد تم اقتحام مدرسة المنار وتخريبها 6 مرات، كذلك اقتحام المدرسة الثانوية في حي المحطة خمس مرات، واليوم المدرسة التكنولوجية.

وأعرب السكان العرب عن تذمرهم واستهجانهم الشديدين إزاء هذه الاعتداءات المتكررة على المدارس، دون الكشف عن هوية المعتدين وإنزال العقوبة بحقهم

بودكاست عرب 48

#مدارس
#اللد
#أعمال تخريب
#اعتداءات

أعمال تخريب في مدرسة باللد

أعمال تخريب في مدرسة باللد

أعمال تخريب في مدرسة باللد

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