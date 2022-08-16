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اتهام شخص بتنفيذ مخالفات جنسية ضد قاصر مختل عقليا بالنقب

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 14:37

اتهام شخص بتنفيذ مخالفات جنسية ضد قاصر مختل عقليا بالنقب
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد محمد أبو سريحان (41 عامًا) من إحدى البلدات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إله "ارتكاب مخالفات جنسية ضدّ قاصر مختل عقليًا، يبلغ من العمر 16 عامًا".

وطلب النيابة من المحكمة حبس المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدّه.

وبحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم، في أوقات مختلفة لمدة شهر أو أكثر، في منزل المتهم وفي المسجد، ارتكب اللواط وأعمال الفاحشة ضد القاصر، كل ذلك مع استغلال حقيقة أن القاصر مختل عقليًا وليس بموافقته الحرة. وفي بعض الحالات قام المتهم بتجريد المشتكي من ملابسه، إدخاله إلى حمام المسجد وارتكاب جرائم جنسية بحقه".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "في بعض الحالات، وبعد أن انتهى المتهم من تنفيذ فعلته، في المسجد أو في المنزل، صفع القاصر على وجهه، ثم أمره بالعودة إلى منزله".

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#مخالفات جنسية
#محاكم
#لوائح اتهام
#النقب

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