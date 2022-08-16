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مصرع شاب غرقا في بحر يافا

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 06:44

مصرع شاب غرقا في بحر يافا
المرحوم جعفر أحمد غيث الكسواني (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب جعفر أحمد غيث الكسواني من بلدة بيت إكسا قضاء القدس المحتلة، في العشرينيات من عمره، عند منتصف الليل، مصرعه، غرقا في بحر يافا، فيما تم إنقاذ شاب آخر وصفت حالته بالطفيفة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث غرق في بحر يافا وعلى الفور هرعت إلى المكان طواقم إسعاف بإسناد طواقم الإنقاذ، حيث تم إنقاذ شاب وإسعافه ووصفت حالته بالطفيفة، بينما تم إجراء أعمال بحث لساعات عن شاب آخر مفقود، وبعد ذلك عثر على جثته وقد أقر الطاقم الطبي وفاته.

ويستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 68 شخصا قد لاقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021، ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية اليوم.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لنحو 153 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 19 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما وصفت حالات 74 شخصا بالطفيفة.

بودكاست عرب 48

#جعفر أحمد غيث الكسواني
#غرق
#بحر يافا
#بيت إكسا

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