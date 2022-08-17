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حرق سيارات في حيفا

تاريخ النشر: 17/08/2022 - 08:31

حرق سيارات في حيفا
(تصوير طواقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شهدت حيفا حوادث حرق سيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، في مدينة حيفا بشارع 'زمنهوف' على إخماد النار في ثلاث سيارات، إذ تمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وأسفر حرق السيارات عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات حرق السيارات، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين أو أية تفاصيل أخرى.

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#حيفا
#حرق سيارات
#جنائيات
#حرائق

حرق سيارات في حيفا

حرق سيارات في حيفا

حرق سيارات في حيفا

حرق سيارات في حيفا

حرق سيارات في حيفا

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