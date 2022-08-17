سخنين: حاول اقتلاع جهاز الصرّاف الآلي بعد ابتلاع بطاقته الائتمانية

اعتقلت الشرطة أحد سكّان منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة محاولة اقتلاع جهاز الصرّاف الآليّ في سخنين، والذي كان بداخله مليون شيكل، بعد ابتلاع بطاقته الائتمانيّة.

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الأربعاء، فإنه "تمّ القبض على مشتبه، في الثلاثينيات من عمره، متلبسًا أثناء محاولته اقتلاع جهاز الصرّاف الآليّ في مدينة سخنين، والذي كان بداخله مليون شيكل أمام المارّة. بحسب الشبهات، وصل المشتبه إلى فرع بنك هبوعليم في مدينة سخنين لجهاز الصرّاف الآليّ لسحب الأموال، وبعد أنّ ابتلع الجهاز بطاقته الائتمانيّة، استغلّ كونه مقاول ترميمات، أحضر فأسًا من سيّارته، وقام باقتلاع نظام الكمبيوتر الخاصّ بالصرّاف الآليّ وكذلك الخزنة التي كانت تحتوي على أكثر من مليون شيكل".

وأضافت أنه "اعتقد مواطنون شاهدوا الحدث غير العاديّ أن المشتبه به كان يقوم بعمل تصليح في المكان، لكن بعد ذلك مرّ أفراد من الشرطة بالقرب من المكان، وبعد ان أثار شكوكهم واكتشفوا الأسباب التي دفعت المشتبه به إلى ارتكاب الفعل قاموا بالقبض عليه على الفور، وأحيل إلى مركز شرطة مسغاف للتّحقيق".

ووثقت كاميرة المراقبة فعلة المشتبه به.