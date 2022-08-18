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اتهام 5 أشخاص من عكا بخطف وابتزاز وضرب آخر

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 13:06

اتهام 5 أشخاص من عكا بخطف وابتزاز وضرب آخر
المكان الذي حبسوا الضحية فيه (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد خمسة شبان من سكان مدينة عكا نسبت إليهم "تهم الأذى، والعنف الخطير، والخطف، والابتزاز والتهديد، وغيرها من التهم بعد أن قاموا بضرب شخص لإجباره على العمل لديهم بدون مقابل".

وطلبت النيابة العامة بحبس المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد المتهمين، وهم: غالب أسود (28 عامًا) وأحمد الخطيب (30 عامًا) وجلال طبراني (31 عامًا) وحازم ناصر (24 عامًا) وجهاد بدوي (26 عامًا).

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المشتكي (55 عاما) مُشرّد لا يملك مأوى، أُجبِر لمدة عام من قبل المتهمين باستخدام القوة والإكراه والترهيب، على العمل دون تعويض مالي في تنظيف إسطبلات الخيول في مزرعة تابعة لهم. وتلقى المشتكي أحيانا منهم مخدرات مقابل عمله. وبعد فترة من الزمن، رفض صاحب الشكوى العمل لدى المتهمين. وردا على ذلك، قرّر بعض المتهمين اختطافه بالقوة وسجنه في المزرعة لإجباره على مواصلة العمل في المزرعة. وصل أحد المتهمين إلى مكان تواجد المشتكي وأمسك به وأجبره على الذهاب معه إلى مزرعة الخيول. وهناك كان المتهمون الآخرون ينتظرونهم وسمع أحدهم يقول 'لا يريد العمل معنا، سنكسر ساقيه ولن يعمل لدى أحد' وقام المتهمون بضرب مقدم الشكوى بعدة أدوات منها الطورية والمسدس والهراوة، وقاموا بصفعه وركله في جميع أنحاء جسده، وخاصة في منطقة الساقين".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "بعد ذلك، وضع المتهمون المشتكي في قفص ووضعوا كلبا فيه وأغلقوا باب القفص. عض الكلب مقدم الشكوى في ساقه. أخرج أحد المتهمين الكلب من القفص، تاركا المشتكي في القفص مصابا بكدمات ونزيف. غادر المتهمون المزرعة وتركوا صاحب الشكوى محبوسا داخل القفص وهو مصاب بكدمات ونزيف".

وختمت لائحة الاتهام بأنه "في اليوم التالي، جاء أحد المتهمين إلى المزرعة وأخرج صاحب الشكوى من القفص وضربه بعصا مكنسة على ظهره ورأسه وجميع أجزاء جسده، وطالبه بتنظيف المزرعة. وبسبب خوفه من المتهم، قام الشخص بتنظيف المزرعة على النحو المطلوب. ونتيجة لأفعال المتهمين وعضة الكلب، أصيب صاحب الشكوى بنزيف في ساقيه وجميع أجزاء جسده. ولم يطلب مقدم الشكوى العلاج الطبي خوفا من المتهمين".

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#عكا
#محاكم
#لوائح اتهام
#العنف والجريمة

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