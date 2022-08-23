الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل في ريشون لتسيون

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأنّ "مركز الاستعلامات في منطقة 'أيالون' تلقى بلاغا، الساعة 17:14، عن إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بشارع 'شموئيل شريرا' بمدينة ريشون لتسيون. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (50 عاما) وأجرى عمليات إنعاش له ونقله لاستكمال العلاج في مستشفى 'شمير - أساف هروفيه' وهو بحالة خطيرة إثر إصابته بالرأس".

وأعلن الأطباء في المستشفى وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى

وأول من أمس الأحد، لقي حسن هشام وتد (29 عاما) وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما) من جت المثلث، مصرعيهما، وأصيب آخرون بجروح إثر سقوط جسم ثقيل عليهم في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل. وفي حادث آخر، لقي بلال محمد أسعد جبارين (56 عاما) من قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة، مصرعه إثر سقوطه في بئر خلال عمله، في إحدى بلدات المجلس الإقليمي جلبوع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 46 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.