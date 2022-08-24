إصابة خطيرة لعامل قرب القدس

أصيب عامل، يبلغ من العمر 42 عاما، من الضفة الغربية صباح اليوم، الأربعاء، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطه عن ارتفاع في ورشة بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم"، بالقرب من مدينة القدس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أنه جرى نقل العامل المصاب إلى مستشفى "هداسا هار هتسوفيم" في القدس، وهو موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

ويوم أمس، الثلاثاء، لقي العامل غسان دحبور (50 عاما) من بلدة عزون القريبة من قلقيلية، مصرعه إثر إصابته بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، وسط البلاد.

والأحد الماضي، لقي حسن هشام وتد (29 عاما) وذياب محمد ذياب وتد (21 عاما) من جت المثلث، مصرعيهما، وأصيب آخرون بجروح إثر سقوط جسم ثقيل عليهم في ورشة بناء بمدينة طيرة الكرمل. وفي حادث آخر، لقي بلال محمد أسعد جبارين (56 عاما) من قرية مشيرفة في منطقة وادي عارة، مصرعه إثر سقوطه في بئر خلال عمله، في إحدى بلدات المجلس الإقليمي جلبوع بمنطقة الجليل، شمالي البلاد.

وتبين من المعطيات المتوفرة أن 46 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل في فرع البناء، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.