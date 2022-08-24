إصابة شخص في جريمة إطلاق نار بطمرة

أصيب، في الأربعينيات من العمر، بجروح إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة طمرة، صباح اليوم الأربعاء.

وتجمهر عدد من الأهالي في المكان، وحاول بعضهم تقديم المساعدة للمصاب قبل أن تصل طواقم الإنقاذ.

ووفقا لشهود عيان، أصيب الشخص في ساقيه إثر إطلاق عيارات نارية عليه من قبل جان مجهول بالقرب من بناية بلدية طمرة

ووفقا لمصادر طبية فإن طواقم طبية استدعيت إلى مكان الجريمة وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا لاستكمال العلاج. ووصفت حالته بأنها بين الخطيرة والمتوسطة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين وتفاصيل الجريمة وأسبابها.