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محاولات إنعاش طفل غرق في بركة بصفد

تاريخ النشر: 24/08/2022 - 11:43

محاولات إنعاش طفل غرق في بركة بصفد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تعرض طفل، يبلغ عاما واحدا من العمر، للغرق في بركة بشقة استجمامية في صفد بمنطقة الجليل الأعلى، ووصفت حالته بالحرجة، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 10:36، حول تعرض طفل للغرق في بركة بشقة استجمامية في صفد، وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش له إذ وصفت حالته بالحرجة".

وذكر أحد المضمدين، أنه "جرى انتشال الطفل من البركة وهو فاقد للوعي، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش والإسعافات الأولية في محاولة لإنقاذ حياته".

وأحيل الطفل، على وجه السرعة، إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.

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#صفد
#حوادث الغرق

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