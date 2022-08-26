إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية في تل أبيب

أصيب شخص، يبلغ 45 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة في تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:09، حول إصابة سائق دراجة نارية إثر حادث طرق مع سيارة في تل أبيب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وذكر أحد المضمدين، أن "سائق الدراجة النارية كان على الشارع بجانب الدراجة النارية وعانى جروحا خطيرة، وعلى الفور قدمنا العلاجات الأولية له في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "إيخيلوف" لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.