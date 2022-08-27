إصابات في حريق اندلع بمنزل في طمرة

أصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم، السبت، من جراء حريق اندلع في منزل في طمرة، أدى إلى أضرار جسيمة في سقف المنزل ما يعرضه لخطر الانهيار، بحسب ما أفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ.

ولم تُعرف على وجه التحديد، الحالة الصحية للمصابين الذين نقلوا للعلاج في المستشفى، علما بأن الإصابات كانت من جراء التعرض لحروق واستنشاق الدخان الذي تصاعد في المنزل من جراء الحريق.

ولحظة اندلاع الحريق، تواجد في المنزل ثمانية أشخاص، نجحوا في الخروج من المنزل قبل وصول طواقم الإطفاء، غير أن خمسة من بينهم تعرضوا للإصابة.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان، أن طواقمها "من محطة طمره وشفاعمرو عملوا على إخماد حريق شب في منزل بمدينة طمره".

وأضافت أنه "لدى وصول الطواقم اتضح أن ثمانية من سكان المنزل تمكنوا من الفرار وخمسة منهم أصيبوا بحروق واستنشاق الدخان ونقلوا للمشفى لتلقي العلاج".

وتابعت أن "الطواقم عملت على إخماد الحريق الذي أدى إلى اضرار جسيمه خاصة في سقف المنزل، الأمر الذي دفع إلى منع دخول السكان من جديد لداخل المنزل خشية الانهيار".