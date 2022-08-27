  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابات في حريق اندلع بمنزل في طمرة

تاريخ النشر: 27/08/2022 - 09:14

إصابات في حريق اندلع بمنزل في طمرة
المنزل الذي تعرض
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب خمسة أشخاص، صباح اليوم، السبت، من جراء حريق اندلع في منزل في طمرة، أدى إلى أضرار جسيمة في سقف المنزل ما يعرضه لخطر الانهيار، بحسب ما أفادت طواقم الإطفاء والإنقاذ.

ولم تُعرف على وجه التحديد، الحالة الصحية للمصابين الذين نقلوا للعلاج في المستشفى، علما بأن الإصابات كانت من جراء التعرض لحروق واستنشاق الدخان الذي تصاعد في المنزل من جراء الحريق.

ولحظة اندلاع الحريق، تواجد في المنزل ثمانية أشخاص، نجحوا في الخروج من المنزل قبل وصول طواقم الإطفاء، غير أن خمسة من بينهم تعرضوا للإصابة.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان، أن طواقمها "من محطة طمره وشفاعمرو عملوا على إخماد حريق شب في منزل بمدينة طمره".

وأضافت أنه "لدى وصول الطواقم اتضح أن ثمانية من سكان المنزل تمكنوا من الفرار وخمسة منهم أصيبوا بحروق واستنشاق الدخان ونقلوا للمشفى لتلقي العلاج".

وتابعت أن "الطواقم عملت على إخماد الحريق الذي أدى إلى اضرار جسيمه خاصة في سقف المنزل، الأمر الذي دفع إلى منع دخول السكان من جديد لداخل المنزل خشية الانهيار".

بودكاست عرب 48

#حريق
#منزل
#طمرة

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة

2022-08-27

قلنسوة: 4 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار
قلنسوة: 4 إصابات إحداها خطيرة إثر شجار

2022-08-26

غرق شابين في تل أبيب وحالتهما خطيرة
غرق شابين في تل أبيب وحالتهما خطيرة

2022-08-26

الأكثر قراءة

"سانا": عدوان إسرائيلي يستهدف محيط مدينتي حماة وطرطوس

2022-08-26
حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي

2022-08-26
استطلاع: المعركة لانتخابات الكنيست لا تزال بلا حسم

استطلاع: المعركة لانتخابات الكنيست لا تزال بلا حسم

2022-08-26
إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بكفر مندا

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بكفر مندا

2022-08-26
تقديرات إسرائيلية بتصعيد مقابل حزب الله باستخراج الغاز بلا اتفاق مع لبنان

تقديرات إسرائيلية بتصعيد مقابل حزب الله باستخراج الغاز بلا اتفاق مع لبنان

2022-08-26