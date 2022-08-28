تصريح ادعاء ضد شخص من عسفيا بشبهة الاعتداء على طليقته

قدم قسم الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية، حديثا، تصريح ادعاء ضد أحد سكان قرية عسفيا في منطقة الكرمل، وذلك بشبهة اختطاف طليقته والاعتداء عليها.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه ستقدم لائحة اتهام وطلبا لتمديد اعتقال المشتبه به لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

وجاء في الادعاء أنه، في يوم 19 آب/ أغسطس الجاري، تلقت الشرطة بلاغا بشأن اختطاف المرأة في مدينة حيفا.

وتبين من التحقيقات أن المشتبه به وصل إلى مدخل منزل مطلقته في حيفا، أدخلها عنوة لسيارته، وعند وصولهما إلى أحراش الكرمل اعتدى عليها بالضرب وتسبب لها بجروح بزعم أنها تقيم علاقة مع رجل آخر.

واعتقل أفراد الشرطة، يوم 21 آب الجاري، المشتبه به، وعمره 44 عاما، بشبهة تعنيف مطلقته.

ومددت محكمة الصلح في حيفا، من حين لآخر، اعتقال المعتدي، إلى أن قدم قسم الدعاوى في الشرطة، نهاية الأسبوع الماضي، تصريح ادعاء ضده تمهيدا لتقديم لائحة اتهام وطلبا لتمديد اعتقاله بحقه على خلفية الشبهات التي نسبتها الشرطة إليه، وذلك لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.