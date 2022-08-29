إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق بالنقب

أصيب شابان بجروح خطيرة ومتوسطة، صباح اليوم الإثنين، في حادث طرق وقع بين شاحنتين على شارع 325 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 07:35، حول حادث طرق بين شاحنتين على شارع 325 من 'طنا' لاتجاه 'ميتار. وقدم مسعفون ومضمدون العلاجات الأولية ونقلوا إلى مستشفى 'سوروكا' سائقي الشاحنتين، إذ عانى الأول (25 عاما) جروحا خطيرة في الرأس والأطراف، وإصابته خطيرة، والآخر (27 عاما) إصابته متوسطة ويعاني جروحا في كافة أنحاء جسده".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ونظمت حركة السير في المكان.

231 ضحية في حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 231 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطة الأمان على الطرق قد صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".