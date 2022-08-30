اتهام شخص من عسفيا باختطاف طليقته والاعتداء عليها  

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزيّة في حيفا، اليوم الثلاثاء، لائحة اتّهام ضدّ شخص (44 عامًا)، من سكّان قرية عسفيا، نسبت إليه تهمة اختطاف طليقته والاعتداء عليها.

ونسبت النيابة في لائحة الاتهام للمتهم أيضا تنفيذ عملية خطف، واعتداء، والتسبّب في إصابة فعليّة، وتهديدات.

وطالبت النيابة المحكمة بإصدار أمر بالقبض على المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهم طلب من شريكته السابقة العودة بعد انفصالها عنه بعد علاقة استمرّت عاما ونصف العام، لكنّ المشتكية رفضت ذلك. وفي يوم 19 آب/ أغسطس الجاري، وصلت صاحبة الشكوى أثناء قيادتها لسيارتها إلى منزلها في حيفا، فقام المتهم بالتصدّي لها، وأخذ حقيبتها بالقوة وأدخل المرأة بالقوّة إلى سيارته، ثم ركب المتهم السيارة وأغلق الأبواب منطلقًا بسرعة نحو أحراش الكرمل".

وأضافت أنه "أثناء ذلك حاولت المشتكية فتح باب السيارة، لكن دون جدوى، وتوسّلت المشتكية للمتهم بعدم إيذائها، وذلك بعد أن هدّدها بأنها لن تخرج من السيارة إلا في تابوت، لأنه لا يخاف من الشرطة. ثم قام بالاعتداء عليها وضربها. وحاولت المشتكية الهرب من السيارة إلا أن المتهم طاردها وأجبرها على العودة إلى السيارة. وفي وقت لاحق، طلبت منه صاحبة الشكوى إعادتها إلى المنزل، وطلب المتهم من المشتكية أن تسامحه وحاول إقناعها بالعودة إليه".

وختمت النيابة لائحة الاتهام بالقول إن "المتهم قرّر إعادة المشتكية إلى منزلها، وأمرها بعدم الإفصاح عما حدث، كما طالبها بالإدلاء برواية كاذبة وبأن كل ما حدث بينهما هو جدال وعليهما التنسيق بينهما. وعندما وصلا بالقرب من منزل صاحبة الشكوى، التقى المتهم بوالديها اللذين كانا ينتظرانها في الشارع. وقال المتهم لوالديّ المشتكية إنه يجب عليهما التنسيق معه في حالة استجوابهما".