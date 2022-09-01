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اتهام: هدد عائلة من يركا بالسيف وحاول إيذاءها

تاريخ النشر: 01/09/2022 - 11:52

اتهام: هدد عائلة من يركا بالسيف وحاول إيذاءها
الشخص الذي هدد العائلة العربية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدم قسم الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إلى محكمة الصلح في عكا لائحة اتهام ضد أوري شحوري (71 عاما) من مدينة كرميئيل، والذي جرى توثيقه بشريط فيديو وهو يهدد عائلة عربية من قرية يركا في الجليل بسيف، يوم الإثنين الماضي.

ويستدل من لائحة الاتهام أن هدد عائلة بالسيف الذي كان بحوزته، بعد أن تجاوزته السيارة التي كانت تستقلها العائلة من يركا وبينها طفل، بالقرب من منطقة "تسوريت" على شارع 85، ما أثار الخوف في نفوس ركاب السيارة.

وجرى توثيق المتهم بشريط فيديو، وهو يهدد العائلة مشهرا سيفا، ومعتديا بالسيف على السيارة، وحاول فتح باب السيارة بهدف الإيذاء.

وكانت عائلة رمزي ملا، سائق السيارة، في طريق عودتها من علاج كيماوي لزوجته في مستشفى "رمبام" بحيفا، ومعهما طفلهما وعمره أربعة أعوام، وبعد أن تجاوز بسيارته شاحنة محملة بأغراض ثقيلة كانت تسير ببطء لم يخفض المتهم شحوري من سرعة سيارته وواصل السير قريبا من سيارة ملا وأطلق "زامور" إلى أن نزل عن الشارع، ومن ثم توجه إلى سيارة ملا وهدد العائلة وحاول فتح الباب لإيذائها.

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#العنف والجريمة
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