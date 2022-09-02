إصابة خطيرة في حادث طرق قرب عيلبون

أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق بين سيارة ودباب على مفرق "الحمرا" قرب بلدة عيلبون، اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت جروح أحدهم بالخطيرة بينما وصفت حالة الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصاب بجروح خطيرة بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج، بينما الآخران نقلا إلى المركز الطبي "بادا- بوريا" (مستشفى بوريا) لاستكمال العلاج.

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب بحالة خطيرة كان فاقدا للوعي، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية في المكان قبل نقله إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.