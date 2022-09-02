رهط: تصريح مدع ضد 6 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في بئر السبع، اليوم الجمعة، تصريح مدع ضد 6 أشخاص من رهط للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل الشاب وسام خليل أبو عجمي (26 عاما) بالمدينة في النقب، جنوبي البلاد.

وتعود ملابسات الجريمة إلى يوم 28 تموز/يوليو الماضي، حينما وقع شجار تخلله إطلاق نار بين عائلتين في حارة 26 برهط، ما أسفر عن مقتل الشاب أبو عجمي وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

وجاء في بيان للشرطة، أنها اعتقلت المشتبه بهم وهم من عائلة واحدة، وقد جرى تمديد اعتقالهم مرة تلو الأخرى على خلفية الضلوع في جريمة القتل ومخالفات وحيازة سلاح.

ومن المقرر أن تقدم المحكمة لوائح اتهام ضد المشتبه بهم خلال الأيام القادمة؛ وفقا للشرطة.