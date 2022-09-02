معاوية: وفاة الطفل فؤاد محاميد متأثرًا بإصابته دهسا

أعلنت عائلة الطفل فؤاد مجد فياض محاميد ( 3 أعوام)، اليوم الجمعة، وفاة ابنها الطفل فؤاد، متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لحادث دهس في بلدته معاوية قبل ثلاثة أيام.

وكان الطفل قد نُقِل بعد إصابته إلى مشفى "رمبام"، في مدينة حيفا لتلقي العلاجات الطبية اللازمة، لكن باءت محاولات إنقاذه بالفشل وأعلن الطاقم الطبي، اليوم، وفاته متأثرًا بإصابته الحرجة.

وتعرض الطفل للدهس في بلدته معاوية، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الطفلة مرجان موسى المراحلة، والتي تبلغ من العمر عاما ونصف العام، قد لقيت مصرعها متأثرة بجراحها الحرجة، التي أُصيبت بها في حادث دهس ببلدة اللقية في منطقة النقب، الأسبوع الماضي.

ولقي 232 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 70 ضحية، منذ مطلع العام 2022 حتى نهاية الشهر الماضي.

يذكر أن سلطة الأمان على الطرق قد أكدت في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".