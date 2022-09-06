اتهام ستة أشخاص بقتل الشاب وسام أبو عجمي من رهط

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد ستة أشخاص من أبناء عائلة واحدة في مدينة رهط، نسبت إليهم قتل الشاب وسام خليل أبو عجمي (26 عاما) وارتكاب مخالفات أخرى على خلفية خلاف بين عائلات.

وأرفقت النيابة بلائحة الاتهام طلبا لتمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهم.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين الذين كانوا ضالعين بالخلاف مع عائلة عجمي وصلوا، يوم 28 تموز/ يوليو 2022، إلى القرب من منزل عائلة عجمي وأغلقوا جزءا من الشارع، وهناك نشب شجار تخلله قيام المتهمين بإطلاق عيارات نارية من مسدسات وبندقية من نوع M-16 على العائلة، ما أسفر عن إصابة وسام أبو عجمي وإقرار وفاته لاحقًا وإصابة 9 آخرين من أبناء عائلته بجروح متفاوتة".

وذُكر أيضا أنه "جرى التحقيق في ملف هذه الجريمة من قبل وحدة 'يمار' في النقب، وتمّ تقديم لائحة اتّهام لخمسة متهمين بارتكاب جريمة قتل والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة، وحيازة سلاح، أما المتهم السادس فهو متهم بالتسبب بإصابة في ظروف خطيرة".