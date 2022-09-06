المسعف جواد ناشف يروي تفاصيل اختطاف مصاب بالطيبة

لحظات عصيبة عاشها المسعف جواد ناشف من مدينة الطيبة، مساء أمس الإثنين، بعد أن تعرض للتهديد خلال عملية اختطاف مصاب بجريمة إطلاق النار من داخل سيارة الإسعاف.

وكانت الشرطة قد أعلنت، صباح اليوم، أنها عثرت على مكان المصاب المختطف بعد حوالي 12 ساعة من عملية الاختطاف، وأن الخلفية تعود لنزاعات بين عائلتين من الطيبة.

واعتقلت الشرطة، أمس، مشتبها به بالضلوع بعملية الاختطاف، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بيتح تكفا، اليوم، بطلب الشرطة لتمديد اعتقاله.

وقال المسعف وسائق سيارة الإسعاف، جواد ناشف، لـ"عرب 48" إنه "تلقينا بلاغا عن مصاب بإطلاق نار، وبعد وصولنا قدمنا له الإسعافات الأولية، ومن ثم قررنا نقله إلى المستشفى، وفجأة اعترضت مركبة سيارة الإسعاف، وأشهروا السلاح وصوبوه تجاه رأسي، ومن ثم قاموا بفتح باب الإسعاف لاختطاف المصاب".

وأضاف أنه "لم أستسلم للأمر في البداية، وصارعتهم نحو عشر دقائق في محاولة لمنعهم من عملية الاختطاف، إلا أنهم اعتدوا علي وأطلقوا النار بالهواء".

وأشار إلى أن "المصاب كان يتوسل ويصرخ بألا يختطفوه أو يأذوه، إلا أنهم أصروا على ذلك، وتحت تهديد السلاح اختطفوه وهو يعاني من إصابته".

وختم ناشف بالقول إن "ما يحدث في المجتمع العربي انحطاط أخلاقي غير مسبوق، وتجاوز لكل الخطوط الحمر. منذ أكثر من 25 عاما أنقل مصابين من أشد الصراعات الدموية في الطيبة، ولم أتوقع حدوث أمر كهذا".