نحف: اعتقال مشتبهين بإصدار فواتير وهمية بأكثر من 200 مليون شيكل

اعتقلت الشرطة 6 أشخاص من قرية نحف، فجر اليوم الثلاثاء، بشبهة إصدار فواتير وهمية قدرها أكثر من 200 مليون شيكل.

ووفقا للشرطة فإنه "في الأشهر الأخيرة، كجزء من مكافحة الجرائم الاقتصادية في المجتمع العربي، أجرت وحدة لاهف 433 وسلطة الضرائب تحقيقًا سريًا حول إصدار وتوزيع فواتير وهمية بأكثر من 200 مليون شيكل في مجال الوقود، إذ تم فجر اليوم مداهمة منازل 6 مشتبه بهم من بلدة نحف والقبض عليهم، وضبط 5 خزانات وقود وأموال و6 سيارات، بالإضافة إلى حجز ممتلكات بقيمة 35 مليون شيكل".

وادعت الشرطة أن "المشتبه بهم ارتكبوا مخالفات ضريبية بتوزيع فواتير وهمية من خلال شركات وهمية وسرقة عشرات الملايين من الشواكل، مما أضر باقتصاد الدولة والمال العام. كما تبين أن المخالفات الضريبية تتم تحت رعاية منظمة إجرامية في منطقة الشمال".