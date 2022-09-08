اتهام شاب من اللد بقتل راغب أبو حماد

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية، اليوم الخميس، لائحة اتهام، ضد محمد العيساوي (26 عاما) نسبت إليه ارتكاب جريمة قتل راغب أبو حماد (قبوعة)، من سكان قرية عرعرة النقب، في مدينة اللد، يوم 8 تموز/ يوليو 2022.

وإلى جانب لائحة الاتهام التي نسبت للمتهم جريمة القتل العمل في ظروف خطيرة، ومحاولة الخطف بهدف القتل، وحيازة السلاح والذخيرة، وغيرها، قدمت النيابة طلبا للمحكمة لتمديد اعتقال المتهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "العيساوي خطط، وهو في الحبس المنزلي، لاختطاف وقتل الضحية".

ووفقا للائحة الاتهام فإنه "في شهر تموز/ يوليو الماضي، خلال ساعات الظهر، وصل العيساوي وآخران لمنطقة منزل الضحية في اللد، وعندما شاهدوا الضحية مع شقيقه، نزل العيساوي وآخر من السيارة، وصوّب مسدسا تجاه، ودفعا به نحو السيارة لإدخاله إليها، لكنه عارض ذلك. وبعد أن اقترب الثلاثة من السيارة دخل العيساوي إليها، وأطلق الشاب الآخر النار (6 رصاصات) على المرحوم، في حين بقي شقيقه عاجزا عن فعل أي شيء لمساعدته ويشاهد ما يحدث. وأسفر إطلاق النار عن مقتل أبو حماد".

وبحسب لائحة الاتهام "بعد إطلاق النار، دخل مطلق النار للسيارة وفّر الثلاثة من المكان. وترك العيساوي منزله وبقي في رام الله لمدة أربعة أيام لغاية اعتقاله".