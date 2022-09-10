  2. محليات
  3. أخبار محلية

تنديدا بالجريمة: إضراب ومظاهرة في دبورية وأخرى في المزرعة الأحد

تاريخ النشر: 10/09/2022 - 18:33

تنديدا بالجريمة: إضراب ومظاهرة في دبورية وأخرى في المزرعة الأحد
الضحيتان يزن عوض ويوسف يوسف
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر أهالي دبورية مساء اليوم، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتقاعس الشرطة، وذلك في أعقاب مقتل الشاب يوسف حلمي يوسف في جريمة إطلاق نار بالبلدة.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية من ساحة المجلس المحلي وصولا إلى بيت عزاء ضحية جريمة القتل.

كما أعلن في بيان موقع باسم أهالي دبورية عقب جلسة طارئة عقدت صباح اليوم، السبت، عن يوم حداد وإضراب شامل يشمل جميع المرافق باستثناء المدارس والمؤسسات الطبية والصحية والمخابز والصيدليات يوم غد، الأحد.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة شعبية لمتابعة انعكاسات الجريمة والعنف في البلدة، مؤكدا على أهمية الالتزام بهذه القرارات والمساهمة في إنجاحها.

واعتقلت الشرطة فجر اليوم، السبت، الناشط في حركة "أبناء البلد" والحراك الدبوري، يوسف عبد السلام إبراهيم، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وفي المزرعة، من المقرر أن تنظم مظاهرة احتجاجية مساء غد، الأحد، استنكارا لمقتل الشاب زين كايد عوض إثر تعرضه لإطلاق نار، الليلة الماضية، واحتجاجا على مجمل جرائم القتل والعنف المنتشرة والمتصاعدة في المجتمع العربي.

وستنطلق المظاهرة من بيت العزاء في المزرعة عند الساعة الخامسة من مساء غد، الأحد، تحت عنوان "ضحية ورا ضحية.. إلى متى؟!"؛ وذلك وفقا لما جاء في بيان لمجلس محلي المزرعة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.

بودكاست عرب 48

#دبورية
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#تقاعس الشرطة
#المزرعة
#يوسف يوسف
#يزن عوض

حوارات

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التجمع والجبهة: إقرار الاتفاق الثنائي ومساع لإعادة تشكيل المشتركة
التجمع والجبهة: إقرار الاتفاق الثنائي ومساع لإعادة تشكيل المشتركة

2022-09-10

أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة
أم الفحم: وقفة احتجاجية منددة بالجريمة وتقاعس الشرطة

2022-09-10

الشعبية في أم الفحم: "إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون عمل همجي وجبان"
الشعبية في أم الفحم: "إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون عمل همجي وجبان"

2022-09-10

الأكثر قراءة

دبورية: مقتل الشاب يوسف يوسف في جريمة إطلاق نار

دبورية: مقتل الشاب يوسف يوسف في جريمة إطلاق نار

2022-09-09
ماذا ورث تشارلز الثالث من والدته إليزابيث الملكة الراحلة؟

ماذا ورث تشارلز الثالث من والدته إليزابيث الملكة الراحلة؟

2022-09-09
عن مبادرة التغيير الجديدة في فلسطين

عن مبادرة التغيير الجديدة في فلسطين

2022-09-09
استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو دون الحصول على أغلبية بالكنيست

استطلاع: تزايد قوة معسكر نتنياهو دون الحصول على أغلبية بالكنيست

2022-09-09
حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

حالة الطقس: أجواء حارة نهارا ومعتدلة ليلا

2022-09-09