تنديدا بالجريمة: إضراب ومظاهرة في دبورية وأخرى في المزرعة الأحد

تظاهر أهالي دبورية مساء اليوم، السبت، تنديدا بجرائم القتل وتقاعس الشرطة، وذلك في أعقاب مقتل الشاب يوسف حلمي يوسف في جريمة إطلاق نار بالبلدة.

وانطلقت المظاهرة الاحتجاجية من ساحة المجلس المحلي وصولا إلى بيت عزاء ضحية جريمة القتل.

كما أعلن في بيان موقع باسم أهالي دبورية عقب جلسة طارئة عقدت صباح اليوم، السبت، عن يوم حداد وإضراب شامل يشمل جميع المرافق باستثناء المدارس والمؤسسات الطبية والصحية والمخابز والصيدليات يوم غد، الأحد.

ودعا البيان إلى تشكيل لجنة شعبية لمتابعة انعكاسات الجريمة والعنف في البلدة، مؤكدا على أهمية الالتزام بهذه القرارات والمساهمة في إنجاحها.

واعتقلت الشرطة فجر اليوم، السبت، الناشط في حركة "أبناء البلد" والحراك الدبوري، يوسف عبد السلام إبراهيم، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وفي المزرعة، من المقرر أن تنظم مظاهرة احتجاجية مساء غد، الأحد، استنكارا لمقتل الشاب زين كايد عوض إثر تعرضه لإطلاق نار، الليلة الماضية، واحتجاجا على مجمل جرائم القتل والعنف المنتشرة والمتصاعدة في المجتمع العربي.

وستنطلق المظاهرة من بيت العزاء في المزرعة عند الساعة الخامسة من مساء غد، الأحد، تحت عنوان "ضحية ورا ضحية.. إلى متى؟!"؛ وذلك وفقا لما جاء في بيان لمجلس محلي المزرعة.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 73 قتيلا بينهم 9 نساء عربيات.