إصابة خطيرة في حادث طرق بالقرب من حيفا

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة، اليوم الأحد، في حادث طرق وقع بين سيارة خصوصيّة ودراجة ناريّة على شارع 22 بالقرب من مفرق بلدة كريات آتا القريبة من مدينة حيفا.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 10:26، حول حادث طرق بين سيارة ودراجة نارية على طريق 22 بالقرب من محور طرق كريات آتا. ووصلت الطواقم الطبيّة التابعة للمؤسسة إلى المكان وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى مستشفى "رمبام' في حيفا، وهو بحالة خطيرة ومستقرة، لاستكمال العلاج الطبي اللازم".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.