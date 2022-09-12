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اتهام شخصين بإضرام النار في مجلس أبو غوش

تاريخ النشر: 12/09/2022 - 14:44

اتهام شخصين بإضرام النار في مجلس أبو غوش
منظر عام لقرية أبو غوش (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد شخصين (37 و45 عاما) من سكان قرية أبو غوش، وتقع إلى الشمال الغربي من القدس، بعد أن قاما بإضرام النار في مكاتب مجلس أبو غوش المحلي، قبل نحو شهر.

ونسبت في لائحة الاتهام للمتهمين "ارتكاب جريمة الحرق العمد في ظروف مشددة".

وأرفقت النيابة العامة بلائحة الاتهام طلبا للمحكمة بإصدار أمر بحبس المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "على خلفية نزاع بين المتهم الثاني والمجلس المحلي في أبو غوش، توجّه المتهم الثاني إلى المتهم الأول وطلب منه إضرام النار في مكتب المجلس المحلي، وأعطاه البنزين. ثم قام المتهم الثاني بسكب البنزين على نافذة مكتب رئيس المجلس المحلي، وأشعل النار، وغادر المكان. ومن جراء الحريق احترقت نافذة المكتب وانهارت وألحقت أضرارا بقدر آلاف الشواكل للمجلس المحلي".

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