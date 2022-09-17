إصابة خطيرة في اصطدام دباب بشجرة قرب شفاعمرو

أصيب شاب، يبلغ 22 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء اصطدام دباب بشجرة في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة شفاعمرو، اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:49، حول اصطدام دباب بشجرة في منطقة مفتوحة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا خطيرة ومستقرة في القسم العلوي من جسده".

وقال المضمد نور الدين غدير، إن "المصاب كان على بعد أمتار من الدباب، إذ كان بوعيه وعانى جروحا في القسم العلوي من جسده، وعلى الفور قدمنا له العلاجات الأولية والمسكنات في المكان".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.