إصابة خطيرة لعامل في "عيمك حيفر"

أصيب عامل، في الأربعينيات من العمر، بجروح خطيرة، ظهر اليوم الأحد، أثناء عمله على رافعة شوكية في إحدى البلدات التابعة للمجلس الإقليمي "عيمك حيفر"، وسط البلاد.

واستُدعيت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، وقدمت العلاجات الأولية للمصاب، ومن ثم نقلته إلى مستشفى "بيلنسون" في مدينة بيتح تكفا، لاستكمال العلاج، وهو بحالة خطيرة ويعاني جراحا وكدمات في الأطراف.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي سياق حوادث العمل، لقي العاملان سعيد كامل سعيد قدح من كفر مندا، في العشرينيات من العمر، من كفر مندا، وحسين صويلات (28 عاما) من أبو سنان، مصرعيهما، أول من أمس الجمعة، إثر تعرّضهما لصعقة كهربائية خلال عملهما في حقل زراعيّ بمنطقة مفتوحة، وسط البلاد.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 51 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم.

وللمقارنة، بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يذكر أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.