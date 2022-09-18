وفاة الطفل رواد كبها متأثرا بإصابته في حادث دهس

فُجعت قرية برطعة، الليلة الماضية، بنبأ وفاة الطفل رواد زياد محمد كبها عن العمر عاما ونصف، متأثرا بجروحه بالغة الخطورة التي أصيب بها في حادث دهس، الأسبوع الماضي.

وسادت أجواء من الحزن بين أهله في برطعة، وتوافد عدد من أهالي القرية والمنطقة إلى منزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبتها بفقدان ابنها.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 243 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 74 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.