أم الفحم: عائلة تقدم شكوى ضد روضة بسبب علامات عنف على طفلها

قدمت عائلة من أم الفحم شكوى للشرطة ضد مربيات في روضة بالمدينة، بادعاء الاعتداء على طفلها خلال الدوام في الروضة، إذ ظهرت علامات عنف وكدمات على جسم الطفل، حسب ما صرحت العائلة.

وقال والد الطفل لـ"عرب 48"، اليوم الثلاثاء، إن "طفلي كان في الروضة، وبعد إحضار الطفل من الروضة رأيت كدمات على أنحاء جسده، فتوجهت للمربية وسألتها عن آثار العنف، فردت بأنه لم يكن عنف داخل الروضة، وأن هذا من الممكن أن يكون نوع من أنواع الحساسية".

وأضاف أن "طفلي لا يعاني من الحساسية، ولا يعقل أن يتم الاعتداء على الطفل داخل الروضة من طفل أو من المربية، ومن حقنا معرفة من الذي اعتدى على الطفل داخل الروضة".

وتوجه والد الطفل للمسؤولين في بلدية أم الفحم عن رياض الأطفال، وقال إنه "توجهنا إلى المسؤولين في البلدية عن رياض الأطفال، وأخبرتهم بما حصل مع أبني، ومن ثم توجهت للشرطة في المدينة وقدمت شكوى للتحقيق في الحادثة، وننتظر حتى اللحظة إجابات حول علامات العنف".

وعقبت المسؤولة عن رياض الأطفال والبساتين في بلدية أم الفحم، دارين إغباريّة، لـ"عرب 48" بالقول إنه "ستعقد جلسة مع والد الطفل والمربيات بحضوري داخل الصف، اليوم، وذلك لمعرفة الذي حصل، بالإضافة إلى ذلك، سنتحدث مع الأطفال في الروضة، خاصةً أن المربيات أكدن مرات عدة أنه لم يحصل أي نوع عنف داخل الروضة".