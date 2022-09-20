كفر قرع: تصريح مدع ضد شخص عمدّ تعنيف زوجته والتهديد بقتل أطفالها

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، تصريح مدع ضد شاب (30 عاما) من كفر قرع على خلفية ضلوعه في تعنيف زوجته وأطفالها، وذلك في اعتداءات متكررة امتدت على مدار فترة طويلة.

ووفقا للشرطة، فإن الزوج مشتبه بالاعتداء، بشكل يومي، على زوجته كما تهديدها بقتل اطفالها في حال اشتكت للشرطة.

وجاء في التفاصيل أيضا، أن الزوج قام بحبس زوجته وطفلها بشكل متكرر، كما اعتدى مرارا على أطفالها القاصرين والتنكيل بهم جسديا ونفسيا؛ حسب ما ورد في بيان للشرطة.

واعتقلت الشرطة المشتبه به يوم 7 أيلول/سبتمبر وجرى تمديد اعتقاله مرة تلو الأخرى، إلى أن قدم ضده تصريح مدع اليوم في المحكمة مع طلب تمديد اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.