إحالة المتهم بتهديد عائلة من يركا بالسيف للحبس المنزلي

أحالت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الأربعاء، المتهم أوري شحوري (71 عاما) من مدينة كرميئيل إلى الحبس المنزلي، والذي جرى توثيقه بشريط فيديو وهو يهدد عائلة عربية من قرية يركا في الجليل بسيف على شارع 85، يوم 29 آب/ أغسطس الماضي.

وقدم قسم الدعاوى في الشرطة الإسرائيلية، يوم 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شحوري.

ويستدل من لائحة الاتهام أن شحوري هدد عائلة بالسيف الذي كان بحوزته، بعد أن تجاوزته السيارة التي كانت تستقلها العائلة من يركا وبينها طفل، بالقرب من منطقة "تسوريت" على شارع 85، ما أثار الخوف في نفوس ركاب السيارة.

وجرى توثيق المتهم بشريط فيديو، وهو يهدد العائلة مشهرا سيفا، ومعتديا بالسيف على السيارة، وحاول فتح باب السيارة بهدف الإيذاء.

السيف الذي أشهره المتهم (تصوير الشرطة)

وتبين أن عائلة رمزي ملا، سائق السيارة، كانت في طريق عودتها من علاج كيماوي لزوجته في مستشفى "رمبام" بحيفا، ومعهما طفلهما وعمره أربعة أعوام، وبعد أن تجاوز بسيارته شاحنة محملة بأغراض ثقيلة كانت تسير ببطء لم يخفض المتهم شحوري من سرعة سيارته وواصل السير قريبا من سيارة ملا وأطلق "زامور" إلى أن نزل عن الشارع، ومن ثم توجه إلى سيارة ملا وهدد العائلة وحاول فتح الباب بهدف الاعتداء عليها.