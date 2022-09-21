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الطيبة: تسريح شاب نسبت إليه "شبهات خطيرة" على خلفية هبة الكرامة

تاريخ النشر: 21/09/2022 - 18:43

الطيبة: تسريح شاب نسبت إليه "شبهات خطيرة" على خلفية هبة الكرامة
(توضيحية - أرشيف عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء اليوم الأربعاء، سراح شاب (24 عاما) من مدينة الطيبة بعدما اعتقل ونسبت إليه "شبهات أمنية خطيرة" على خلفية هبة الكرامة في أيار/مايو 2021.

واعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشاب قبل أسبوع، إذ جرى تمديد اعتقاله مرتين على ذمة التحقيق، وكانت قد نسبت إليه شبهات "إطلاق النار على عناصر شرطة بالإضافة إلى التجارة بالسلاح لأهداف أمنية".

وقال المحامي، يوسف مصاروة، الموكل بالدفاع عن الشاب، لـ"عرب 48"، إن "هذا الملف هو لإخماد الهبة التي اندلعت في الطيبة العام الماضي، إذ أن الأدلة التي كانت بحوزة الشرطة والشاباك غير واقعية وجرى تضخيمها بشكل كبير من أجل إرضاء الرأي العام الإسرائيلي وتسجيل إنجازات".

وأضاف أنه "كان هناك إصرار على تقديم لائحة اتهام من قبل النيابة العامة بشكل غير مبرر، وبعد أن قدمنا الأدلة عن موكلي ولوّحنا بالاستئناف إلى المحكمة المركزية، وتبيّن أن الأدلة التي قدمتها الشرطة إلى المحكمة ضعيفة، جرى قبول ادعائنا وتسريح موكلي".

ومما يذكر أن 6 شبان، في العشرينيات من أعمارهم، من الطيبة لا زالوا رهن الاعتقال بنفس الملف، إذ مددت المحكمة اعتقالهم مرة تلو الأخرى على ذمة التحقيق، وتنسب النيابة العامة إليهم شبهات إطلاق النار على عناصر شرطة ومحاولة قتلهم خلال هبة الكرامة في الطيبة العام الماضي.

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#الهبة الشعبية
#هبة الكرامة

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