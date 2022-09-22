متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

أغلق متظاهرون، اليوم الخميس، الشارع الرئيسي بالقرب من دوار البلدية (البيغ) في الناصرة، في حين رفع آخرون لافتات كتبت عليها شعارات ورددوا هتافات ضد سياسة التمييز العنصري وعدم تحويل الميزانيات لمستشفى الناصرة الإنجليزي.

وعقدت بلدية الناصرة ومستشفى الناصرة الإنجليزي، في وقت سابق، مؤتمرا صحفيا، بشأن الأزمة التي لا تزال تعصف بالمستشفى والعاملين فيه، والذين لم يتلقوا رواتبهم وأعلنوا الإضراب وأغلقوا قسم الطوارئ، منذ أسبوع.

وشارك في المؤتمر رؤساء سلطات محلية من منطقة الناصرة، ومديرو مستشفيات في الناصرة، ورئيس وأعضاء بلدية الناصرة.

وأكد المتحدثون أن النضال موحد في دعم المستشفى الإنجليزي إزاء التمييز الصارخ الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية تجاه كل المؤسسات العربية.

وفي أعقاب المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، عن تنظيم مظاهرة عند دوار البلدية (دوار البيغ).

وفي السياق، أعلنت لجنة أطباء مستشفى الناصرة الإنجليزي، يوم الأربعاء الماضي، عن إغلاق قسم الطوارئ أمام الجمهور، بسبب عدم تحويل الميزانيات من قبل وزارتي الصحة والمالية لدفع رواتب الموظفين في المستشفى.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من النضال والتظاهر من أجل دفع رواتب 720 موظفا وطبيبا وعاملا في المستشفى، لكن دون جدوى.

وكانت لجنة المستخدمين ولجنة الأطباء في مستشفى الناصرة الإنجليزي أعلنت، يوم 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، عن الشروع بخطوات احتجاجية من أجل تحصيل الميزانيات التي تعهدت الحكومة الإسرائيلية، ممثلة بوزارة الصحة، بدفعها لصالح المستشفى الذي بات يواجه خطر الإغلاق في حال عدم حصوله على الميزانيات الضرورية لاستمرارية عمل كافة الأقسام الحيوية فيه.

ويعاني المستشفى الإنجليزي في الناصرة من أزمة متواصلة إثر عدم تحويل الميزانيات الحكومية المطلوبة، نتج عنها عدم دفع رواتب الأطباء والممرضين والموظفين والمستخدين عن شهر آب/ أغسطس الماضي.