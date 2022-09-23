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اعتقال 4 شبان بادعاء الضلوع في دهس شرطي بطمرة

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 17:18

اعتقال 4 شبان بادعاء الضلوع في دهس شرطي بطمرة
من مكان دهس الشرطي في طمرة (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

اعتقلت الشرطة 3 شبان، في الثلاثينيات من أعمارهم، بادعاء ضلوعهم في دهس شرطي وإصابته بجروح بمدينة طمرة، الليلة الماضية.

وجرى عرض الشبان اليوم، الجمعة، على المحكمة من أجل تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق، علمًا أن الشرطة كانت قد اعتقلت الشرطة شابا آخر للاشتباه في ضلوعه بالحادثة، الليلة الماضية.

وجاء في بيان للشرطة، أنه "جرى اعتقال الشبان خلال اختبائهم في بلدة يركا، كما جرى ضبط مركبتين ضالعتين في دهس الشرطي".

وادعت الشرطة، في وقت سابق، أن "شجارا نشب بين مسلحين في محل تجاري قرب مفترق طمرة على شارع 70، وذلك على مرأى من الشرطي الذي تمكن من اعتقال أحدهم، وفي أعقاب ذلك وصلت سيارة لمساعدة المشتبه به وجرى تخليصه من الشرطي".

وتابعت أنه "خلال الحادثة أصيب الشرطي الذي أطلق النار على عجلات السيارة بجروح وصفت بالمتوسطة من جراء تعرضه للدهس، أحيل على إثرها إلى مستشفى ’رمبام’ لاستكمال العلاج".

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#طمرة
#دهس شرطي

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