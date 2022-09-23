مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

لقي الشاب حسين إسماعيل علي الناصر نصار (19 عاما)، من عرابة البطوف، مصرعه، في حادث دراجة نارية في تل أبيب، الليلة الماضية.

وفي حادث آخر وقع، بعد منتصف الليلة الماضية، على شارع 65 بالقرب من مفرق عارة، لقي محمد فلاح من برطعة مصرعه وأصيب طفلة رضيعة بعد اصطدام سيارة بعامود.

المرحوم محمد فلاح من برطعة

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

من مكان الحادث في تل أبيب (تصوير نجمة داود الحمراء)

وفي السياق، لقي سائق دراجة نارية يدعى محمود نعيم من القدس (25 عاما) مصرعه، بعد ظهر أمس الخميس، في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رام الله - القدس بمحاذاة حاجز قلنديا.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية أمس.

وبلغ عدد الضحايا حوادث الدراجات النارية 48 ضحية منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

من مكان الحادث في وادي عارة (تصوير الشرطة)

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.