  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق

تاريخ النشر: 23/09/2022 - 09:55

مصرع حسين نصار من عرابة ومحمد فلاح من برطعة في حادثي طرق
المرحوم حسين نصار من عرابة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب حسين إسماعيل علي الناصر نصار (19 عاما)، من عرابة البطوف، مصرعه، في حادث دراجة نارية في تل أبيب، الليلة الماضية.

وفي حادث آخر وقع، بعد منتصف الليلة الماضية، على شارع 65 بالقرب من مفرق عارة، لقي محمد فلاح من برطعة مصرعه وأصيب طفلة رضيعة بعد اصطدام سيارة بعامود.

المرحوم محمد فلاح من برطعة

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

من مكان الحادث في تل أبيب (تصوير نجمة داود الحمراء)

وفي السياق، لقي سائق دراجة نارية يدعى محمود نعيم من القدس (25 عاما) مصرعه، بعد ظهر أمس الخميس، في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وشاحنة على شارع رام الله - القدس بمحاذاة حاجز قلنديا.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 247 شخصا، بينهم 81 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة، منذ مطلع العام الجاري ولغاية أمس.

وبلغ عدد الضحايا حوادث الدراجات النارية 48 ضحية منذ مطلع العام 2022 ولغاية أمس.

من مكان الحادث في وادي عارة (تصوير الشرطة)

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#حسين نصار
#برطعة
#دراجات نارية
#محمد فلاح

حوارات

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة خطيرة لأحد سكان الفريديس في جريمة إطلاق نار
إصابة خطيرة لأحد سكان الفريديس في جريمة إطلاق نار

2022-09-23

حالة الطقس: أجواء صيفية بنكهة خريفية
حالة الطقس: أجواء صيفية بنكهة خريفية

2022-09-23

الناصرة: المشفى "الإنجليزيّ" يستأنف عمله ابتداءً من الجمعة
الناصرة: المشفى "الإنجليزيّ" يستأنف عمله ابتداءً من الجمعة

2022-09-22

الأكثر قراءة

تراس تتطلع لنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

تراس تتطلع لنقل سفارة بريطانيا للقدس المحتلة

2022-09-22
متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا احتجاجا على عدم إيفاء الحكومة بتحويل ميزانيات لمشفى بالناصرة

2022-09-22
غانتس: الغاز من

غانتس: الغاز من "كاريش" سيُستخرج بموعده... واتفاق ترسيم الحدود لن يُعرض على الكنيست

2022-09-22
آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

آليات السلطات الإسرائيلية تقتحم وتقتلع الخيام في ضاحية 11 برهط

2022-09-22
لبيد وحل الدولتين.. ليس أبعد من مجرد التصريح

لبيد وحل الدولتين.. ليس أبعد من مجرد التصريح

2022-09-22