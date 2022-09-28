  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام 5 شبان من إكسال ودبورية بحيازة الأسلحة وإطلاق نار

تاريخ النشر: 28/09/2022 - 14:23

اتهام 5 شبان من إكسال ودبورية بحيازة الأسلحة وإطلاق نار
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، حديثا، ثلاث لوائح اتهام ضدّ 5 شبان من إكسال ودبورية بتهم حيازة الأسلحة وإطلاق نار، إذ نسبت لأحد المتهمين إطلاق نار في حالات عدة بينها إطلاق النار على منزل محام من إكسال.

وبحسب لوائح الاتهام، فإن "المتهم محمد دروشة (25 عامًا) من إكسال، قرّر إطلاق النار على مكتب محام من إكسال، وذلك على خلفية استيائه من أن المحامي مثّل طليق أخته في دعوى قضائيّة سابقة. قام المتهم بتغيير لوحة ترخيص السيارة وإخفاء هوية السيارة وتجهّز بسلاح من نوع M16 وأطلق النار على مكتب المحامي مما تسبّب له بأضرار جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المتهم مع آخرين النار على منزل آخر في إكسال في شهر حزيران/ يونيو الماضي. بعد حوالي أسبوع من حادثة إطلاق النار على مكتب المحامي، قام المتهم دراوشة بإخفاء سلاحين من نوع كارلو في ساحة منزله، تلقاهما من إثنين من سكان إكسال. تمّ تقديم لائحة اتهام ضدّهما، وهما حسين شلبي (23 عامًا) وقصيل حبشي (24 عامًا)، وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين بحمل الأسلحة ونقلها، والمساعدة في نقل الأسلحة والمساعدة في إطلاق النار".

ونسب النيابة في لائحة الاتهام الثالثة للمتهمين محمود أبو زريقي (26 عامًا) من دبورية ومحمد حبشي (20 عامًا) من إكسال "حمل السلاح وإطلاق نار، إذ وصل المتهمان مع المتهم الرئيسي دراوشة، يوم 1 تموز/ يوليو 2022، إلى حي سكني بقرية دبورية وقاموا بالتناوب على حمل السلاح وإطلاق وابل من الرصاص في الهواء وكان بجوارهم أطفال يشاهدون ويراقبون إطلاق النار".

وأضافت النيابة في طلب الاعتقال "إن المتهم سوية مع آخرين أطلقوا النار من أسلحة ناريّة وسط حي سكني، بينما تواجد أطفال صغار وفقط بمعجزة لم تنتهِ هذه الحادثة بطريقة مأساوية".

بودكاست عرب 48

#لوائح اتهام
#إكسال
#دبورية
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

حوارات

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست
حوار مع د. عاص أطرش | أنماط تصويت العرب في انتخابات الكنيست

2022-09-17

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إبعاد سراج حوشان من كفر مندا عن المسجد الأقصى بعد إطلاق سراحه
إبعاد سراج حوشان من كفر مندا عن المسجد الأقصى بعد إطلاق سراحه

2022-09-28

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف
إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

2022-09-28

6 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بحيفا وطبرية
6 إصابات بينها خطيرة بحادثي طرق بحيفا وطبرية

2022-09-28

الأكثر قراءة

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

جريمة قتل في رحوفوت: أحرق شقته وبداخلها زوجته وأولادهما

2022-09-27
الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

الشارع الالتفافي البديل لـ444 يتهدد أراضي الطيبة

2022-09-27
منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

منع المرابطة أم طارق داعور من عكا من دخول الأقصى وتجديد أمر إبعادها

2022-09-27
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

2022-09-27
الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

الخطاب الفلسطيني: بين استطاعة الرئيس وحاجة الشعب

2022-09-27