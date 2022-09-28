اتهام 5 شبان من إكسال ودبورية بحيازة الأسلحة وإطلاق نار

قدّمت النيابة العامّة إلى المحكمة المركزيّة في الناصرة، حديثا، ثلاث لوائح اتهام ضدّ 5 شبان من إكسال ودبورية بتهم حيازة الأسلحة وإطلاق نار، إذ نسبت لأحد المتهمين إطلاق نار في حالات عدة بينها إطلاق النار على منزل محام من إكسال.

وبحسب لوائح الاتهام، فإن "المتهم محمد دروشة (25 عامًا) من إكسال، قرّر إطلاق النار على مكتب محام من إكسال، وذلك على خلفية استيائه من أن المحامي مثّل طليق أخته في دعوى قضائيّة سابقة. قام المتهم بتغيير لوحة ترخيص السيارة وإخفاء هوية السيارة وتجهّز بسلاح من نوع M16 وأطلق النار على مكتب المحامي مما تسبّب له بأضرار جسيمة. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المتهم مع آخرين النار على منزل آخر في إكسال في شهر حزيران/ يونيو الماضي. بعد حوالي أسبوع من حادثة إطلاق النار على مكتب المحامي، قام المتهم دراوشة بإخفاء سلاحين من نوع كارلو في ساحة منزله، تلقاهما من إثنين من سكان إكسال. تمّ تقديم لائحة اتهام ضدّهما، وهما حسين شلبي (23 عامًا) وقصيل حبشي (24 عامًا)، وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين بحمل الأسلحة ونقلها، والمساعدة في نقل الأسلحة والمساعدة في إطلاق النار".

ونسب النيابة في لائحة الاتهام الثالثة للمتهمين محمود أبو زريقي (26 عامًا) من دبورية ومحمد حبشي (20 عامًا) من إكسال "حمل السلاح وإطلاق نار، إذ وصل المتهمان مع المتهم الرئيسي دراوشة، يوم 1 تموز/ يوليو 2022، إلى حي سكني بقرية دبورية وقاموا بالتناوب على حمل السلاح وإطلاق وابل من الرصاص في الهواء وكان بجوارهم أطفال يشاهدون ويراقبون إطلاق النار".

وأضافت النيابة في طلب الاعتقال "إن المتهم سوية مع آخرين أطلقوا النار من أسلحة ناريّة وسط حي سكني، بينما تواجد أطفال صغار وفقط بمعجزة لم تنتهِ هذه الحادثة بطريقة مأساوية".