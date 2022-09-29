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نقل طفلة بحالة خطيرة من رهط إلى المستشفى

تاريخ النشر: 29/09/2022 - 12:36

نقل طفلة بحالة خطيرة من رهط إلى المستشفى
مدخل مدينة رهط (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نقلت طواقم الإسعاف طفلة بحالة خطيرة من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في نجمة داود الحمراء بمنطقة النقب تلقى بلاغا، الساعة 10:50، مفاده إحضار رضيعة للعيادة المحلية في رهط وهي ليست بكامل وعيها، وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للطفلة المصابة (عام واحد) وحالتها خطيرة وتعاني إصابة برأسها، ونقلت إلى مستشفى 'سوروكا' في بئر السبع للعلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحاصل.

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#رهط
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#أطفال
#حوادث

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