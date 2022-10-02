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إصابة خطيرة لشاب برصاص الشرطة في جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 02/10/2022 - 08:13

إصابة خطيرة لشاب برصاص الشرطة في جسر الزرقاء
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في تبادل إطلاق نار، على ما يبدو، مع دورية للشرطة في قرية جسر الزرقاء، الليلة الماضية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "قوات من الشرطة كانت تقوم بنشاط روتيني في جسر الزرقاء، سمعت صوت إطلاق نار، وعند وصول أفراد الشرطة إلى المكان رصدوا مشتبها يطلق نار على منزل".

وأضافت أن "المشتبه به وجّه سلاحه نحو أفراد الشرطة الذين شعروا أن حياتهم في خطر، فأطلقوا النار تجاهه ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة. كما ضبطت الشرطة بحوزته سلاحا من نوع 'كارلو' استخدمه في إطلاق النار".

ونقلت طواقم طبية المصاب إلى المستشفى بسيارة الإسعاف، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

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#جسر الزرقاء
#قتلوا برصاص الشرطة

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