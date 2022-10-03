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إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 08:00

إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر
توضيحية (تصوير مركز حيان)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر، فجر اليوم الإثنين.

وقدمت الطواقم الطبية التي استُدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصاب، ووصفت حالته بأنها خطيرة. وجرى نقله، على وجه السرعة، بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لشاب يبلغ من العمر 24 عاما من قرية جديدة المكر، بعد تعرضه لإطلاق نار، ووصفت إصابته بأنها خطيرة. وتم نقله لغرفة العلاج المكثف في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمة وأي تفاصيل أخرى.

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#جديدة المكر
#العنف والجريمة
#جديدة المكر

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