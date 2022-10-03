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اعتقال شابين من طمرة في أم الفحم بشبهة حيازة سلاح

تاريخ النشر: 03/10/2022 - 10:58

اعتقال شابين من طمرة في أم الفحم بشبهة حيازة سلاح
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تنظر محكمة الصلح في مدينة الخضيرة، اليوم الإثنين، بطلب الشرطة لتمديد اعتقال شابين من مدينة طمرة، بشبهة حيازة سلاح.

واعتقلت الشرطة الشابين (24 و26 عامًا) من طمرة خلال تواجدهما في مدينة أم الفحم، الليلة الماضية، بشبهة حيازة السلاح.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال نشاط الشرطة ضد ظاهرة السلاح، تم الليلة الماضية ضبط شابيين من سكان مدينة طمرة (24 و26 عامًا) بحوزتهما سلاح من نوع M16، في مدينة أم الفحم، إذ لاحظت الشرطة أن هناك سيارة مشبوهة، وعند التفتيش وجد بداخلها سلاح وعلى إثره تم اعتقالهما للاستجواب وسيمثلان اليوم أمام محكمة الصلح في الخضيرة مع تمديد أمر اعتقالهما".

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#طمرة
#أم الفحم
#سلاح
#العنف والجريمة
#جنائيات

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