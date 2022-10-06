تضرر 16 حافلة إثر إطلاق نار وإضرام النار في المغار

اندلع حريق في 7 حافلات وأطلقت النار على 9 حافلات أخرى في مدينة المغار بمنطقة الجليل الأسفل، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

وأفاد الناطق الرسمي للإعلام العربي في "سلطة الإطفاء والإنقاذ" أن "الطواقم تمكنت من إخماد الحريق، وتسبب الحريق بأضرار جسيمة في 7 باصات. يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق وأسبابه، بما في ذلك إمكانية إضرام النار المتعمد، ولا تزال الخلفية غير واضحة.

وتبين في وقت لاحق، أن الشرطة تلقت بلاغا عن 9 حافلات تضررت من جراء إطلاق نار في موقف للحافلات، كما تضررت 7 حافلات أخرى من جراء إضرام النار فيها. ونشرت الشرطة حواجز، بعد أن جمعت أدلة من المكان، وتواصل أعمال البحث عن سيارة هربت من المكان.