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عكا: وفاة شاب (26 عاما) متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين

تاريخ النشر: 08/10/2022 - 12:07

عكا: وفاة شاب (26 عاما) متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين
من مكان انفجار السيارة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

توفي الشاب أمير سميح سعدي (26 عاما) من مدينة عكا، صباح اليوم السبت، متأثرا بجراحه جراء انفجار سيارة خصوصية في أحد شوارع المدينة، قبل أسبوعين.

الشاب أمير سميح سعدي

وأعلن عن ذلك، مستشفى الجليل الغربي في نهريا، بعد تعثر محاولات إنقاذ حياته خلال أسبوعين.

وحسب الاشتباه، فإن السيارة انفجرت على شارع "شالوم هجليل" إثر عبوة ناسفة.

وكانت قد قدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمتوفي إذ كان قد عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات انفجار السيارة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#وفاة شاب إثر انفجار سيارة

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