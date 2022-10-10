مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق بالقرب من القدس

لقي سائق دراجة نارية، بلغ 52 عاما، مصرعه صباح اليوم، الإثنين، إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة من جراء اصطدام دراجته بسيارة على شارع 3866 من مفرق "مخسيا" لاتجاه "نيس هريم" بالقرب من القدس.

وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياة السائق وأجرت له عمليات إنعاش في المكان، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وأقرت وفاته على الفور.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 255 شخصا، بينهم 84 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية 29 أيلول/ سبتمبر 2022.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.