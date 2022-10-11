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التجمع: حصار شعفاط واقتحام المنازل ترهيب وتنكيل وعقاب جماعي للفلسطينيين

تاريخ النشر: 11/10/2022 - 13:55

التجمع: حصار شعفاط واقتحام المنازل ترهيب وتنكيل وعقاب جماعي للفلسطينيين
لتجمع أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل من خلال إغلاق المخيم وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل باتجاه المنازل وأزقة المخيم، واقتحام البيوت وترهيب الأطفال والنساء بالسلاح والصراخ والتهديد سياسة إجرامية وانتقامية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قال التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "الحصار الخانق وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة إسرائيل وأجهزة أمنها ضد مخيم شعفاط وبلدة عناتا ومنع الفلسطينيين من الدخول والخروج تؤكد أنه لا فرق بين حكومات إسرائيل في القمع والتنكيل بالفلسطينيين".

وأضاف التجمع أن "السياسة التي تنتهجها إسرائيل من خلال إغلاق المخيم وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل باتجاه المنازل وأزقة المخيم، واقتحام البيوت وترهيب الأطفال والنساء بالسلاح والصراخ والتهديد سياسة إجرامية وانتقامية وجزء من عقاب جماعي لزيادة التنكيل بالفلسطينيين وانتهاك حقوقهم الأساسية والفردية والجماعية، وهذه المؤسسة التي تسوق نفسها على أنها ديمقراطية لا تمت للديمقراطية بصلة، بل هي مؤسسة أمنية بكل أذرعها وعقليتها وجوانبها، من السياسي مرورًا بالعسكرية وصولًا إلى القضائي".

وحمّل التجمع الوطني الديمقراطي حكومة لبيد بجميع مركباتها "مسؤولية الجرائم والانتهاكات"، ودعا إلى "زيادة الضغط الشعبي والجماهيري والدولي على إسرائيل حتى توقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".

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#شعفاط
#التجمع

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